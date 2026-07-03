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НовостиОбщество3 июля 2026 13:28

Кировской области списали еще часть бюджетного долга

Федеральный центр сократил долг Кировской области еще на 70 миллионов
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Кировской области за два года списали почти 4,5 миллиарда рублей долгов.

Кировской области за два года списали почти 4,5 миллиарда рублей долгов.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Правительство России приняло очередное решение о списании части задолженности регионов по бюджетным кредитам. В число субъектов, которым уменьшили долговую нагрузку, вошла и Кировская область.

О новом этапе списания сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. По его словам, объем сокращения задолженности зависит от того, сколько средств регионы направили на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, переселение жителей из аварийного жилья, докапитализацию фондов развития промышленности, реализацию национальных проектов, а также поддержку участников СВО и их семей.

Как отметили в правительстве России, в 2026 году долг уже сократили более чем на 260 млрд рублей для 60 регионов. Теперь еще почти на 17 млрд рублей уменьшат задолженность нескольких субъектов страны, включая Кировскую область.

В региональном министерстве финансов сообщили, что это уже второе решение федерального центра о списании бюджетных кредитов для Кировской области с начала года. На этот раз региону спишут около 70 млн рублей. Эта сумма соответствует расходам областного бюджета на переселение жителей из аварийного жилья.

Первое списание в 2026 году произошло в марте, когда Кировской области сократили задолженность более чем на 1,3 млрд рублей. До конца года регион планирует направить еще одну заявку, в которую войдут фактические расходы на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей.

Всего нынешний этап стал четвертым с момента начала программы списания реструктурированных бюджетных кредитов, стартовавшей в 2025 году. Тогда Кировской области дважды уменьшали задолженность, списав в общей сложности более 3 млрд рублей. С учетом нового решения общий объем списанных бюджетных кредитов за два года достигнет примерно 4,5 млрд рублей.