Кировской области списали еще часть бюджетного долга

Кировской области за два года списали почти 4,5 миллиарда рублей долгов. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Правительство России приняло очередное решение о списании части задолженности регионов по бюджетным кредитам. В число субъектов, которым уменьшили долговую нагрузку, вошла и Кировская область.

О новом этапе списания сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. По его словам, объем сокращения задолженности зависит от того, сколько средств регионы направили на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, переселение жителей из аварийного жилья, докапитализацию фондов развития промышленности, реализацию национальных проектов, а также поддержку участников СВО и их семей.

Как отметили в правительстве России, в 2026 году долг уже сократили более чем на 260 млрд рублей для 60 регионов. Теперь еще почти на 17 млрд рублей уменьшат задолженность нескольких субъектов страны, включая Кировскую область.

В региональном министерстве финансов сообщили, что это уже второе решение федерального центра о списании бюджетных кредитов для Кировской области с начала года. На этот раз региону спишут около 70 млн рублей. Эта сумма соответствует расходам областного бюджета на переселение жителей из аварийного жилья.

Первое списание в 2026 году произошло в марте, когда Кировской области сократили задолженность более чем на 1,3 млрд рублей. До конца года регион планирует направить еще одну заявку, в которую войдут фактические расходы на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей.

Всего нынешний этап стал четвертым с момента начала программы списания реструктурированных бюджетных кредитов, стартовавшей в 2025 году. Тогда Кировской области дважды уменьшали задолженность, списав в общей сложности более 3 млрд рублей. С учетом нового решения общий объем списанных бюджетных кредитов за два года достигнет примерно 4,5 млрд рублей.