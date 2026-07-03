Гострудинспекция выясняет обстоятельства гибели железнодорожника

Смерть железнодорожника расследуют в Котельниче. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Котельниче расследуют обстоятельства гибели работника ОАО «РЖД». Мужчину без сознания обнаружили прохожие возле его собственного автомобиля в районе здания вокзала станции Котельнич-1.

Как выяснилось, в течение рабочего дня сотрудник не предъявлял жалоб на самочувствие и собирался уйти на обеденный перерыв, однако до этого не дошло.

Заместитель руководителя Гострудинспекции А.Д. Логинов сообщил, что в ходе проверки будут установлены причина смерти и все детали произошедшего.