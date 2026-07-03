Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 июля 2026 14:00

Гострудинспекция выясняет обстоятельства гибели железнодорожника

Погибший не жаловался на здоровье перед тем, как потерял сознание у вокзала
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Смерть железнодорожника расследуют в Котельниче.

Смерть железнодорожника расследуют в Котельниче.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Котельниче расследуют обстоятельства гибели работника ОАО «РЖД». Мужчину без сознания обнаружили прохожие возле его собственного автомобиля в районе здания вокзала станции Котельнич-1.

Как выяснилось, в течение рабочего дня сотрудник не предъявлял жалоб на самочувствие и собирался уйти на обеденный перерыв, однако до этого не дошло.

Заместитель руководителя Гострудинспекции А.Д. Логинов сообщил, что в ходе проверки будут установлены причина смерти и все детали произошедшего.