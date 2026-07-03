Кировчанина будут судить за сеть на нересте и незаконный улов

На Вятке поймали браконьера с сетью и десятком рыб. Фото: Пресс-служба Кировского ЛО МВД России на транспорте.

В Кировской области завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, которого обвиняют в незаконном вылове рыбы. Материалы уже направлены в суд, сообщили в Кировском линейном отделе МВД России на транспорте.

Нарушение выявили в конце мая во время рейда на реке Вятке в Котельничском районе. Полицейские заметили мужчину, который находился в надувной лодке и рыбачил с использованием запрещенного орудия лова.

Как установили сотрудники полиции, житель региона установил 16-метровую сеть поперек русла на нерестовом участке реки, перекрыв путь рыбе. К этому моменту он успел выловить 10 экземпляров рыбы, среди которых были плотва, густера и лещ.

На месте у мужчины изъяли незаконный улов и сеть. По оценке специалистов, ущерб водным биологическим ресурсам составил около 10 тысяч рублей.

Действия обвиняемого квалифицировали по пунктам «б» и «в» части 1 статьи 256 УК РФ - незаконная добыча водных биологических ресурсов. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы. Теперь окончательное решение по делу примет суд.