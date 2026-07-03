В Белой Холунице мужчина распространял порно со своей знакомой: ему дали условный срок

Житель Кировской области распространял порно со знакомой и получил год условно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белой Холунице 39-летнего местного жителя признали виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни и распространении порнографии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В апреле житель Кировской области разместил в одной из социальных сетей фотографии интимного характера своей знакомой. При этом она своего согласия не давала.

«Противоправные действия осужденного повлекли нарушение конституционных прав потерпевшей на неприкосновенность частной жизни, а также личную тайну», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Суд признал фигуранта виновным. Его приговорили к 2 годам 1 месяцу лишения свободы условно. Кроме того, осужденному назначили испытательный срок на 1,5 года.