В Кирове обновляют автоинформаторы и электронные табло в автобусах

Фото: пресс-служба администрации Кирова

В автобусах кировского автотранспортного предприятия обновляют автоинформаторы и электронные табло. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Кирове обновляют системы информирования пассажиров в автобусах. Это связано с тем, предприятие выходит на новые маршруты № 70, № 129 и № 136. Еще одна причина изменений – переименование некоторых остановок. В автобусах обновляют автоинформаторы и голосовая озвучка.

«В систему добавлены новые маршруты и служебные сообщения, а также полностью изменено содержание объявлений», – говорится в сообщении.

В Кирове также изменили электронные маршрутные указатели. В настоящее время на боковых табло отображаются только номер маршрута и конечную.

«При этом салонные информационные табло стали более информативными. На экраны выводятся дата и время, информация о мониторинге транспорта, а также объявления о наборе сотрудников», – добавили в администрации.

Завершить настройку оборудования на почти 150 автобусах собираются к 5 июня.