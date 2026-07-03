Кировчан призвали воздержаться от купания в Вятке у пляжа «Титаник»

Спасатели будут патрулировать акваторию, несмотря на запрет купания. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове временно не советуют заходить в воду на городском пляже в районе «Титаника». Причиной стал подъем уровня Вятки и частичное затопление прибрежной зоны. По данным управления гражданской защиты, вода в реке у Кирова поднялась до 226 сантиметров от нулевой отметки поста, что привело к подтоплению части пляжной территории.

В дирекции благоустройства пояснили, что в июне пляж полностью подготовили к летнему сезону: оборудовали проход от улицы Береговой, установили раздевалки, душевые кабины, медицинский пункт, спасательную вышку и другие элементы инфраструктуры. Однако из-за внезапного подъема воды часть этого оборудования оказалась затоплена. Кроме того, как подчеркнули в ведомстве, нынешняя обстановка не позволяет безопасно организовать акваторию для плавания.

В ближайшее время на пляже разместят предупреждающие таблички с просьбой отказаться от купания. При этом спасатели продолжат патрулировать участок реки, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи.