В Кировской области с начала года добыто более 160 волков

С начала года в лесах региона добыто более 160 хищников. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области продолжается работа по регулированию численности волков. Специалисты, охотпользователи и опытные охотники ведут мониторинг ситуации в населенных пунктах. При поступлении подтверждённых сведений о появлении хищников вблизи жилых зон организуются мероприятия по снижению их популяции. С начала года на территории региона добыто свыше 160 волков, сообщили в министерстве охраны окружающей среды Кировской области.

В июне в общедоступных охотничьих угодьях Малмыжского района в ходе охоты на медведя был добыт ещё один серый хищник. По итогам первого полугодия тройку лидеров по числу отстрелянных волков составили Афанасьевский район (21 особь), Лузский (16) и Богородский (10).