В Кирове полицейские вручили российский паспорт уроженцу Йемена

Фото: пресс-служба управления МВД по Кировской области

В Кирове полицейские вручили паспорт гражданина России уроженцу Йемена, который воспользовался процедурой упрощенного приобретения гражданства. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Уроженец Йемена Аль-Хай Хамдан Абдулрахман Лутф живет в Кирове с 2022 года. В прошлом году он окончил Вятский государственный университет. Приезжий получил красный диплом. Он стал магистром менеджмента.

Уроженец Йемена получил российское гражданство по упрощенной процедуре. Паспорт ему вручил начальника УМВД по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Михаил Никулин. Он поздравил Хамдана со вступлением в новый статус. Уроженец Йемена поблагодарил полицейских и рассказал, что планирует построить карьеру в Кировской области.