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НовостиПроисшествия3 июля 2026 11:00

Жительница Котельнича предстанет перед судом за распространение наркотиков

При задержании женщина пыталась подкупить полицейского
Мария КУЗНЕЦОВА
Обвиняемую заключили под стражу.

Обвиняемую заключили под стражу.

Фото: Алексей ФОКИН.

Как сообщает СУ СК России по Кировской области, 12 апреля текущего года 43-летняя жительница Котельнича через интернет купила у неизвестного наркотики и организовала на территории Кирова несколько тайников.

Часть запрещенных веществ она оставила для личного потребления. Кроме того, на следующий день женщина передала 0,08 грамма наркотика своей знакомой.

15 апреля фигурантку задержали сотрудники полиции. Она попыталась подкупить одного из них и предложила 10 тысяч рублей и свой телефон в качестве взятки, однако это не сработало.

На данный момент женщина находится под стражей. Специалисты завершили расследование уголовного дела и передали его в суд.