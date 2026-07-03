Сел пьяным за руль и наехал на пешехода: кировчанин заплатит за вызов санавиации

Пострадавшая получила травмы конечностей, ребер и головы. Фото: прокуратура Кировской области.

По данным прокуратуры Кировской области, 21 сентября 2024 года пьяный водитель автомобиля «Ниссан Альмера» задним ходом наехал на женщину.

Пострадавшая получила травму головы, переломы ребер и повреждения конечностей. Чтобы доставить ее в больницу, специалисты вызвали санитарную авиацию.

Кировчанина признали виновным по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Прокурор потребовал взыскать с него расходы на санавиацию. Автомобилисту предстоит компенсировать 339 тысяч рублей.