Дроппер вернул пенсионерке из Кирово-Чепецка 309 тысяч рублей

Гражданин добровольно возместил ущерб. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает прокуратура Кировской области, мошенники обманули 76-летнюю жительницу Кирово-Чепецка и похитили ее сбережения.

Специалисты возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и выяснили, что деньги перечислили на расчетный счет дроппера. Злоумышленник проживает на территории Башкортостана.

Прокурор потребовал взыскать с него всю похищенную сумму. Гражданин не стал ждать решения суда и добровольно возместил ущерб в полном объеме, а также выплатил проценты за использование чужих денег.

В результате потерпевшая получила 309 тысяч рублей.