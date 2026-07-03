В Кирове изъяли крупную партию немаркированного алкоголя и табака

Предприниматели получили штрафы. Фото: ГУФССП России по Кировской области.

Как сообщает ГУФССП России по Кировской области, во время проверки сотрудники обнаружили, что в нескольких магазинах в Кирове продавали алкогольную и табачную продукцию без обязательной маркировки.

В отношении предпринимателей составили протоколы по ч. 4 ст. 15.12, ст. 14.2, ч. 1 ст. 14.17.1 и ч. 3 ст. 14.16. КоАП РФ, и суд признал их виновными. Владельцев магазинов оштрафовали.

Кроме того, приставы конфисковали всю партию контрафакта и передали ее для дальнейшего уничтожения в МРУ Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по Приволжскому федеральному округу.