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НовостиОбщество3 июля 2026 9:40

В Кирове высаживают деревья, кустарники и цветы

Специалисты благоустраивают клумбы
Мария КУЗНЕЦОВА
Все работы заранее согласовывают с сетевыми организациями. Фото: администрация города Кирова.

Все работы заранее согласовывают с сетевыми организациями. Фото: администрация города Кирова.

Как сообщает администрация города Кирова, озеленение проходит в сквере на улице Риммы Юровской. Здесь высадили клен, рябины, спирею, а также сделали клумбы из вейника, котовника и шалфея. Осенью в сквере появятся сосны и ели.

Также специалисты высадили молодые деревья на улице Воровского, 133 и 137а, на Ленина, 6 и в парке имени Ю. А. Гагарина.

В ближайшее время специалисты обустроят клумбы из многолетников на площади Маршала Конева и приступят к озеленению на улице Левитана и на перекрестке Сурикова и Калинина.