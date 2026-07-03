В Кирове высаживают деревья, кустарники и цветы

Все работы заранее согласовывают с сетевыми организациями. Фото: администрация города Кирова.

Как сообщает администрация города Кирова, озеленение проходит в сквере на улице Риммы Юровской. Здесь высадили клен, рябины, спирею, а также сделали клумбы из вейника, котовника и шалфея. Осенью в сквере появятся сосны и ели.

Также специалисты высадили молодые деревья на улице Воровского, 133 и 137а, на Ленина, 6 и в парке имени Ю. А. Гагарина.

В ближайшее время специалисты обустроят клумбы из многолетников на площади Маршала Конева и приступят к озеленению на улице Левитана и на перекрестке Сурикова и Калинина.