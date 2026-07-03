В Кирове пропал 54-летний мужчина: его ищут второй день

Фото: "Лиза Алерт"

В Кирове ищут пропавшего Летникова Александра Владимировича 1972 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 54-летний мужчина пропал в четверг, 2 июля. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Рост пропавшего – 172 сантиметров, худощавого телосложения с короткими темными волосами с сединой и серо-голубыми глазами. Мужчина был одет в темную футболку. Кировчанин нуждается в медицинской помощи. Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8 (912) 373-03-16, 8 (800) 700-54-52 или 112.