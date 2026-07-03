В Кирове мужчина взорвал страйкбольную гранату: его задержали

На мужчину завели дело о хулиганстве за взрыв страйкбольной гранаты в Кирове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове 34-летнего мужчину, взорвавшего акустическую страйкбольную гранату, задержали по подозрению в хулиганстве. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

В полицию обратились кировчане. Они рассказали, что около торгового центра на улице Московской неизвестный бросил на землю неизвестный предмет. После этого раздался взрыв. Правоохранители нашли мужчину. Он рассказал, что купил несколько страйкбольных гранат. Не отходя далеко от торговой точки, кировчанин решил проверить качество товара. Одну гранату горожанин бросил в сторону остановки, но она не сработала.

«Вторая была брошена в направлении торгового центра, она сработала с заявленным в инструкции эффектом», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело.