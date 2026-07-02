В Кирове ветераны СВО оценили проект памятника для Аллеи Славы

Скульптуру солдата для Аллеи Славы доработают с учетом замечаний ветеранов. Фото: Администрация города Кирова.

Ветераны специальной военной операции, представители Комитета семей воинов Отечества Кировской области, общественных организаций и профильных ведомств посетили город Жуковский Московской области, где создается скульптура солдата для Аллеи Славы у областного Дома народного творчества. Во время видеоконференции участники поделились впечатлениями и продемонстрировали промежуточный результат работы.

Мать погибшего военнослужащего Наталья Самылова отметила, что образ солдата вызывает чувство гордости за защитников Родины, которые выполнили свой долг. По ее словам, скульптура передает уверенность и достоинство бойца.

Ветераны СВО обратили внимание автора памятника Илью Коротченко на отдельные неточности в изображении формы и экипировки. Скульптор сообщил, что все замечания планируется устранить уже к началу следующей недели.

Участник специальной военной операции Данил Зонов подчеркнул, что совместное обсуждение позволило детально рассмотреть внешний вид памятника, определить необходимые изменения и скорректировать отдельные элементы. Он также отметил, что особенно важно участие ветеранов в создании такого мемориала, поскольку их мнение учитывается при доработке проекта.

Аллею Славы в Кирове создают по поручению губернатора Александра Соколова. Сейчас выполнено около половины запланированных работ. Помимо мемориальной зоны благоустроят прилегающую территорию и пространство возле областного Дома народного творчества. Памятный знак Василию Горбачеву после завершения работ разместят в новом сквере. Открыть мемориальный комплекс планируют в сентябре.