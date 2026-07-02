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НовостиПолитика2 июля 2026 14:31

В Белой Холунице простились с погибшим участником СВО

Житель Белохолуницкого района погиб в ходе спецоперации
Макарова Елизавета
В Кировской области сообщили о гибели участника СВО.

В Кировской области сообщили о гибели участника СВО.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Белой Холунице 2 июля состоялось прощание с Андреем Коршуновым, погибшим при исполнении обязанностей военной службы в ходе специальной военной операции. Церемония прошла на городском кладбище.

В администрации Белохолуницкого района выразили соболезнования родным и близким военнослужащего и почтили память погибшего.

Ранее власти Верхнекамского района также сообщили о гибели участника специальной военной операции Алексея Неволина. Прощание и отпевание военнослужащего состоятся 3 июля в 10:30 в храме Казанской иконы Божьей Матери в селе Лойно.