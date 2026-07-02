В Кирове июнь оказался дождливее климатической нормы

Июнь в Кирове завершился с избытком осадков. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первый летний месяц в Кирове по температуре практически соответствовал климатической норме, однако отличился большим количеством осадков. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «Любительская метеорология в Кирове».

Средняя температура июня составила 16,2 градуса, что всего на 0,2 градуса ниже многолетнего значения, равного 16,4 градуса.

Значительно сильнее от нормы отличилось количество осадков. За месяц в городе выпало 122 миллиметра дождя при среднем показателе в 80 миллиметров. Таким образом, объем осадков достиг 152 процентов от климатической нормы.

Самым прохладным днем стало 7 июня, когда температура воздуха опустилась до плюс 7 градусов. Максимальное значение месяца зафиксировали 12 июня, когда воздух прогрелся до плюс 26 градусов.

Наиболее интенсивные дожди пришлись на вторую половину месяца. Сильные осадки отмечались 16, 18, 21, 23 и 28 июня. Так, 28 июня выпало 18 миллиметров осадков, а 16 июня - 17 миллиметров.

Первая половина месяца, напротив, была более теплой и сухой. В отдельные дни температура превышала средние значения на 4-6 градусов, однако затем в регион пришло похолодание.