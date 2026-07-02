Жители деревни Бакули тратят по 600 рублей на такси до больницы в Слободском

Пенсионеры из Бакулей ходят пешком через железную дорогу из-за отсутствия транспорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В деревне Бакули Слободского района отсутствует общественный транспорт, из-за чего более 100 жителей не могут добраться до районного центра. Населенный пункт находится в шести километрах от Слободского, в нем нет аптек, магазинов и социальных учреждений. Автобусный маршрут проходит через соседний поселок Щуково, не заезжая в Бакули, хотя до него всего 900 метров, сообщает ОНФ.

В деревне преимущественно живут пожилые люди без личных машин. Чтобы попасть на прием к врачам, пенсионеры вызывают такси, а поездка туда и обратно обходится в 600 рублей. При отсутствии денег они идут пешком по неосвещенным тропам через железнодорожные пути или по обочине оживленной трассы, что опасно для жизни.

Местные жители просят организовать хотя бы несколько рейсов в неделю - утром и вечером. Такими автобусами могли бы пользоваться не только жители, но и сотрудники местного предприятия. С этой просьбой люди обратились в Народный фронт, а президентское движение направило обращение в администрацию Слободского района.