В Кировской области фермеры не оградили территории с овцами, козами и лошадьми

Владельцам скота объявлены предостережения за свободный доступ животных на участки. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Вятскополянском районе Кировской области владельцам личных подсобных хозяйств объявлены предостережения за нарушения ветеринарных требований. Специалисты Россельхознадзора 4 и 5 июня провели выездные обследования в деревнях Нижние Шуни и Гремячка.

В ходе проверок выяснилось, что на территориях ЛПХ нет ограждений, предотвращающих свободный доступ на участки, где содержатся сельскохозяйственные животные. В Гремячке обнаружено хозяйство с 25 овцами и 28 козами, в Нижних Шунях - с 11 лошадьми, 15 головами крупного рогатого скота и 5 овцами. В обоих случаях ограждения, обеспечивающие биологическую защиту, отсутствовали.

Владельцам хозяйств вынесены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства.