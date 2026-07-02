Соколов представил потенциал использования Вятки на форуме «Река»

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Губернатор Кировской области Александр Соколов представил потенциал использования реки Вятка на форуме «Река». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Форум проходит в Чебоксарах. Соколов выступил на пленарной дискуссии «Фарватер 2050: экономика речных перевозок». Кировский губернатор представил потенциал использования Вятки для развития судоходства России. Как пояснил руководитель региона, эта река является частью большой транспортной системы нашей страны.

«Поэтому ставку делаем на мультимодальные грузоперевозки с задействованием водных, железнодорожных и авиамаршрутов», – сказал Соколов.

По его словам, за последние годы в Кировской области перевезли более 140 тысяч тонн стройматериалов. Теперь же Кировская область может перевозить до 2 млн тонн только своих товаров.

«А с учетом логистических преимуществ Кировской области этот объем может оцениваться до 10 млн тонн», – сказал Соколов.

Губернатор подчеркнул, что программа развития судоходства на Вятке до 2036 года будет отражена в концепции развития речного транспорта России. По его словам, Вятка должна стать частью Единой глубоководной системы Европейской части России и обеспечить выход на транспортный коридор Север – Юг.

«С развитием инфраструктуры судоходства Вятка сможет стать самым коротким транзитным коридором, в том числе для международных грузоперевозок», – сказал Соколов.

Напомним, с 2022 года правительство Кировской области активизировало работу по созданию условий для восстановления деятельности внутреннего водного транспорта в регионе. Вновь установили гарантированные габариты судового хода на участках реки Вятки у городов Котельнич и Киров, между городом Вятские Поляны и Республикой Татарстан, а с этого года – в центральной части города Кирова. Таким образом, увеличив общую протяженностью судоходных в течение всей навигации участков реки Вятки с 0 км до 68,1 км.

Это позволило возобновить перевозку щебня на участке реки от Советска до Кирова, что позволяет снимать нагрузку на мосты и дороги. Также ведется доставка песка и гравия по маршруту Гирсово – Киров с разрабатываемого участка недр «Загарское» для потребителей в областном центре.

В настоящее время совместно с бизнесом ведется активная проработка запуска перевозок водным транспортом. Например, с июня уже началась работа двух прогулочных теплоходов по Вятке в черте города Кирова.

Кроме того, дноуглубительные работы позволяют стабилизировать режим течения, снизить участки мелководья и восстановить нормативные глубины, что открывает перспективы для восстановления нерестовых участков и миграционных коридоров для ключевых видов рыб.