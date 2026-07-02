Сильное вторжение холода в Кировскую область ожидается в середине июля

Шансы на повторение +30°С этим летом минимальны. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Авторы телеграм-канала «Любительская метеорология в Кирове» предупреждают, что регион снова окажется во власти холода. По их данным, в середине месяца возможен сильный холодный прорыв, а нынешняя волна тепла из Европы, вероятно, станет последней в этом сезоне. Вероятность повторного достижения +30 градусов они оценивают как крайне низкую.

Согласно прогнозу модели CanSIPS, июль в целом будет умеренно прохладным и отклонение от нормы составит 0,5-1 градус, а осадки ожидаются около нормы (82 мм). При этом избыток осадков прогнозируют в основном на Южном Урале, и хотя Кировская область находится рядом с этой зоной, но в нее не попадает.

Модель также подтверждает доминирование двух антициклонов - в Европе и Сибири (там будет жарко), тогда как над европейской частью России, включая Кировскую область, сохранится ложбина с сырой и прохладной погодой. Ранее по расчетам CFSv2 предполагалось, что осадки в регионе превысят норму на 20-30%, а погоду будет определять циклоническая ложбина с частыми дождями и температурой ниже климатической нормы.