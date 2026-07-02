В 21 районе Кировской области в этом году построят 51 новый ФАП

Новые объекты здравоохранения появятся в 21 районе региона. Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области.

в рамках нового этапа президентской программы модернизации первичного звена (нацпроект «Продолжительная и активная жизнь») улучшат условия получения медпомощи для жителей 51 населенного пункта в 21 районе области. Среди них - Арбажский, Афанасьевский, Белохолуницкий, Верхнекамский, Верхошижемский, Вятскополянский, Зуевский, Кикнурский, Кильмезский, Котельничский, Куменский, Лебяжский, Малмыжский, Мурашинский, Омутнинский, Оричевский, Санчурский, Слободской, Уржумский, Фаленский и Юрьянский.

В Юрьянском районе запланировано строительство фельдшерско-акушерских пунктов в селе Медяны и деревне Подгорцы, где подрядчик уже залил сваи фундамента и ведет сборку модулей. Модульная технология позволяет ускорить строительство без потери качества: заводской контроль производства влияет на энергоэффективность и эксплуатационные характеристики. Сейчас аналогичный монтаж идёт в Среднеивкино Верхошижемского района.

Министр здравоохранения региона Екатерина Видякина отметила, что за первые пять лет программы в новые здания переехали более 200 сельских подразделений больниц, а до 2030 года планируют возвести еще 106 модульных объектов, соответствующих современным стандартам. Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов подчеркнул, что обновление сети ФАПов не только повышает доступность помощи, но и мотивирует людей внимательнее относиться к своему здоровью.