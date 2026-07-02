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НовостиПроисшествия2 июля 2026 9:19

В Кирове разыскивают мужчину, ударившего ребенка в парке имени Кирова

Полиция просит помощи в поиске высокого мужчины в темно-синем костюме
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Очевидцев нападения на несовершеннолетнего в парке просят позвонить в дежурную часть.

Очевидцев нападения на несовершеннолетнего в парке просят позвонить в дежурную часть.

Управление МВД по Кирову объявило розыск человека, причастного к инциденту в парке имени Кирова.

По данным полиции, происшествие случилось 3 июня около 18:40, когда неизвестный избил малолетнего. Правоохранители собирают сведения о возможном местонахождении подозреваемого.

В ориентировке указаны его приметы: на вид 35-40 лет, рост около 190 см, телосложение среднее, темные волосы чуть выше средней длины. Был одет в темно-синий спортивный костюм и кроссовки с белой подошвой.

Горожан, узнавших описанного человека или знающих, где он может скрываться, просят позвонить в дежурную часть по телефонам 56-60-20, 8-999-361-11-27, а также 02 или 102 для мобильных. Анонимность гарантируется.