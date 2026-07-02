В Бахте незаконно продавали лекарства для животных

Как сообщает управление Россельхознадзора, в мае сотрудники получили информацию о том, что в одном из магазинов в Бахте продают лекарства для животных без лицензии.
Специалисты пришли с проверкой и попросили гормональный препарат, который можно получить только по рецепту ветеринара. Продавец выдал лекарство, не потребовав никаких документов.
В результате сотрудники составили протокол о правонарушении по ч. 1 ст. 14.4.2 КоАП РФ (нарушение правил оптовой торговли лекарственными средствами и порядка розничной торговли лекарственными препаратами). Организацию оштрафовали.