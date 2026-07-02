Пьяный кировчанин разбил стеклянную дверь гостиницы

Мужчина разозлился из-за того, что не смог попасть внутрь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает управление Росгвардии по Кировской области, в двенадцать часов ночи сотрудники получили сигнал тревоги из бизнес-центра на Октябрьском проспекте.

Специалистов встретил охранник. При просмотре записи камеры видеонаблюдения он обнаружил, что кто-то разбил стеклянную дверь в соседнем здании.

Росгвардейцы обследовали территорию вокруг гостиницы и нашли сильно пьяного мужчину 1987 года рождения. На его руках были порезы и ссадины. Кировчанин признался, что не смог попасть внутрь, разозлился и разбил стекло. Ущерб превысил 40 тысяч рублей.

В результате для дальнейшего разбирательства хулигана передали полиции.