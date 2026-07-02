Ростовчанин оформил на кировчанку микрокредит с помощью вредоносной программы

Женщина искала информацию о брате, пропавшем без вести в зоне СВО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным УМВД России по Кировской области, специалисты завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего ростовчанина.

В прошлом году он купил у неизвестного лица вредоносную программу с названием «Списки СВО.apk», которая позволяет удаленно управлять чужими телефонами.

С помощью данного нелегального софта фигурант получил доступ к смартфону 42-летней кировчанки. Женщина искала информацию о брате, пропавшем без вести в зоне СВО, и открыла вредоносный файл на одном из сайтов.

Молодой человек взломал ее аккаунт на «Госуслугах» и подал заявки на два микрокредита на сумму более 65 тысяч рублей, одну из которых одобрили. Он перевел деньги на свой счет и потратил их на личные цели. Когда потерпевшей стали приходить уведомления о необходимости оплаты займа, она поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию.

Специалисты нашли и задержали подозреваемого. Фигурант полностью признал свою вину и возместил кировчанке ущерб. На данный момент уголовное дело направили в суд.