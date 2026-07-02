В Кирове столкнулись «Лада» и микроавтобус Ford: пострадали два человека

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В среду, 1 июля, в Кирове столкнулись «Лада Гранта» и микроавтобус Ford Transit, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 13.20 на автодороге Киров – Стрижи – Оричи. На 18-м километре столкнулись «Лада» и Ford. За рулем отечественного авто находился 76-летний мужчина. Микроавтобусом управлял 41-летний водитель.

В результате ДТП пострадали два человека. Травмы получили водитель «Лады» и его 86-летний пассажир.

«По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и условия происшествия», – говорится в сообщении.

Всего за сутки в Кировской области произошло четыре ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности пять человек.