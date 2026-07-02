В Кирове перекроют улицы Успенскую и Ленина

В Кирове перекроют улицы Успенской и Ленина Фото: Сергей ГРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове планируют ограничить движение транспорта по улицам Успенской и Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, улицу Успенскую перекроют 6 июля. Дело в том, что около дома №4 будут монтировать газопровод. Участок дороги, где проведут раскопку, перекроют. Это место собираются оградить и обозначить знаками. Планируется, что работы завершатся 28 июля.

Кроме того, участок дороги около дома №2б по улице Ленина будет перекрыт с 17 июля по 17 августа.

«Здесь будет проводиться ремонт въезда на территорию одного из предприятий», – говорится в сообщении.