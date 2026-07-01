Судоремонтные заводы Кировской области готовы выполнять федеральные задачи

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Судоремонтные заводы, расположенные в Кировской области, готовы включиться в выполнение федеральных задач. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Чебоксарах проходит Всероссийский форум «Река». В рамках этого мероприятия губернатор Кировской области Александр Соколов и министр транспорта России Андрей Никитин обсудили перспективы возобновления судоходства на Вятке. Кроме того, они говорили о включения судоремонтных предприятий региона в федеральные программы.

С 2022 года Кировская область активно создает условия для восстановления регулярного судоходства на Вятке. В регионе утвердили план мероприятий по восстановлению деятельности водного транспорта. В частности, судостроительным и судоремонтным предприятиям планируют помочь с привлечением заказов для загрузки мощностей. Так, в Нолинском районе находится Аркульский судостроительно-ремонтный завод имени Кирова, а в Вятскополянском – Сосновский судостроительный завод.

«Благодаря активной работе правительства Кировской области уже созданы гарантированные габариты судового хода на участке реки Вятки от границы с Республикой Татарстан (68 км) до города Вятские Поляны (102 км)», – говорится в сообщении.

В 2026 году такие параметры собираются создать в границах Татарстана. Это позволяет говорить о дальнейшем развитии Сосновского судостроительного завода. На этом предприятии ведется ремонт судостроительной базы.

А для Аркульского завода, который находится в 176 км по реке от Вятских Полян, отгрузка готовой продукции, а также проводка флота на ремонт возможна только в период половодья. Для обоснования работ на участке реки Вятки от города Вятские Поляны до Аркуля необходимо наличие гарантированного объёма заказов на предприятии. Включение предприятия в государственный заказ на ремонт речных судов и барж позволит загрузить предприятие, на котором сохранены и мощности и компетенции для проведения таких работ.

«Делаем ставку на модернизацию и обеспечение заказами наших предприятий – Аркульский судостроительно-ремонтный завод им. Кирова в Нолинском районе и Сосновский судостроительный завод в Вятскополянском районе. Оба сохранили мощности и компетенции. Они готовы включиться в решение больших федеральных задач — ремонт речных судов и барж», – сказал Соколов.

Губернатор подчеркнул, что река всегда имела большое значение для Кировской области, но с 1994 года водный транспорт региона пришел в упадок. На Вятке и ее притоках были полностью сняты гарантированные габариты судового хода, а комплекс путевых работ, включая дноуглубление на всем протяжении судового хода, не проводился.

С 2022 года уже установлены параметры судового хода на нескольких участках реки:

- в районе Котельнича,

- от Петровской старицы до деревни Большая гора,

- от границы с Республикой Татарстан до Вятских Полян.

Сейчас земснаряд работает на Вятке в черте Кирова. По итогам работ в 2026 году протяженность участков реки Вятки с гарантированными габаритами судового хода, составит 68 км. Все это уже позволяет перевозить по Вятке щебень из Советска в Киров, а с месторождений в районе Гирсово – песок.

Кировская область продолжает создавать выход из Вятки в Единую глубоководную систему Европейской части России.