В Малмыже пропал 84-летний мужчина: его ищут третий день

Фото: "Лиза Алерт"

В Малмыже ищут пропавшего Лопатина Леонида Петровича 1941 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 84-летний мужчина пропал в понедельник, 29 июня. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Рост пропавшего – 170 сантиметров, он худощавого телосложения с короткими седыми волосами и серыми глазами. Мужчина был одет в серый с зеленым орнаментом свитер, серую рубашку в клетку, черные спортивные штаны, носки такого же цвета, а также в розовые сланцы.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8 (922) 989-80-80, 8 (922) 935-65-46, 8 (800) 700-54-52 или 112.