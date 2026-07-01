В Котельниче скутер врезался в цепь: пострадали мужчина и девятилетний ребенок

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Во вторник, 30 июня, в Котельниче скутер Vento MAX врезался в цепь, в результате чего пострадали мужчина и девятилетний ребенок. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 21.55. 44-летний мужчина ехал на скутере по улице Труда. Неподалеку от дома №46 врезался в цепь.

В результате ДТП пострадали два человека. Травмы получили водитель скутера и его девятилетний пассажир.

«По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и условия происшествия», – говорится в сообщении.

Всего за сутки в Кировской области произошло девять ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности 11 человек, еще один погиб.