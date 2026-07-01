В Вятских Полянах выявили нарушения на выставке экзотических животных

Мероприятие проводили на 4 дня дольше допустимого срока. Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает управление Россельхознадзора, сотрудники проверили выставку «Поразительный экзотариум», которая проходила в МБУК ДК «Победа» в Вятских Полянах.

Специалисты выяснили, что мероприятие организовала ИП Вороньжева Е.Ю. из Оренбургской области. Предприниматель заключила с МБУК ДК «Победа» договор аренды и провела там выставку в период с 10 по 23 июня.

Посетителям представили бананоедов, змей, пауков, скорпионов, фринов, хамелеонов, эублефаров и других экзотических животных. В общей сложности мероприятие длилось 14 дней - на 4 дня дольше допустимого срока.

В результате специалисты объявили предпринимателю предостережение. Директор МБУК ДК «Победа» расторг договор аренды.