Закон о «бабушкиной зарплате» в Кировской области вступил в силу 1 июля Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 1 июля, в Кировской области вступил в силу закон о «бабушкиной зарплате». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Закон был разработали депутаты от партии «Единой России» по предложению губернатора Кировской области Александра Соколова. Цель этой инициативы – поддержка молодых семей и старшего поколения. Теперь молодые матери могут выйти на работу, доверив ребенка бабушкам и дедушкам. Они же будут получать выплаты. Их размер составит до 45 тысяч рублей в месяц.

«Инициатива о «бабушкиной зарплате» получила тысячи позитивных откликов по всей стране. Кировский закон поддержали Совет Федерации, Государственная Дума, различные политические партии, рекомендовав этот проект к распространению во всех регионах России», – рассказали в правительстве.

Ранее в регионе появилась «зарплата мамам». Ее платят женщинам, которые родили первенца. «Зарплата бабушкам» стала еще одним шагом в комплексной поддержке семей с детьми (в общей сложности это 39 мер), которая действует на территории Кировской области.

В мае 2026 года Кировская область вышла на 1 место в Приволжском федеральном округе по суммарному коэффициенту рождаемости, по итогам 5 месяцев 2026 года в сравнении с тем же периодом 2025-го зафиксирован рост абсолютного числа рождений первенцев.