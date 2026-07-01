Кировчанка сбила мотоциклиста на Южном обходе

Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: УМВД России по Кировской области.

По данным УМВД России по Кировской области, ДТП произошло утром 30 июня. Женщина 1980 года рождения на автомобиле «Лада Гранта» ехала по обходу Радужного.

При повороте налево на Южный обход водитель не уступила дорогу мотоциклу ИМЗ, который двигался ей навстречу. В результате столкновения мужчина 1997 года рождения получил травмы и скончался от них в больнице.

На данный момент специалисты возбудили в отношении кировчанки уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и проводят расследование.