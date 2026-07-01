Кировский аэропорт Победилово возобновил работу в полном объеме 1 июля

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В среду, 1 июля, кировский аэропорт Победилово возобновил свою работу в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Во вторник, 30 июня, в аэропорту завершили капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы. Как рассказал губернатор Кировской области Александр Соколов, выполнение работ стало возможным благодаря президенту России Владимиру Путину.

«По нацпроекту «Эффективная транспортная система» выделены средства федерального бюджета, был определен федеральный подрядчик, которого мы просили сделать работы в сжатые сроки», – отметил руководитель региона.

Аэропорт оснастили новым навигационным оборудованием. Его качество превышает многие аналоги в других воздушных гаванях нашей страны. Ожидается, что ВПП будет служить безопасности перелетов не один десяток лет. Протяженность объекта составляет 2,8 километра. На всем протяжении взлетно-посадочной полосы, уложили три слоя нового асфальтобетонного покрытия. Под ними имеется специальная решетка, которая предотвращает образование колейности. Капремонт делали круглосуточно.

Аэропорт возобновил прием и отправление воздушных судов в полном объеме. Самолеты будут летать в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Нарьян-Мар и Минеральные Воды. Кроме того, с пятницы, 3 июля, кировский аэропорт начнет принимать новый рейсы из Махачкалы. Соколов сообщил расширять географию полетов будут и дальше.

Капремонт ВПП стал частью реализации Народной программы «Единой России». Ранее, к 650-летию Кирова, был полностью обновлен аэровокзал. Благодаря этому пропускная способность аэропорта выросла вдвое. Пассажиропоток увеличился практически до 500 тысяч человек.

Модернизацию аэропорта Победилово отметили на федеральном уровне. Воздушная гавань признана лауреатом национальной премии «Воздушные ворота России» и заняла второе место в номинации «Лучший «малый» аэропорт года».