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НовостиОбщество1 июля 2026 9:44

ГЖИ проведет проверку дома в Нововятске, где семья страдает от канализации

В доме на Орджоникидзе протекает труба больше года
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Госжилинспекция вмешалась в ситуацию с затопленной квартирой многодетной семьи. Фото: ОНФ по Кировской области.

Госжилинспекция вмешалась в ситуацию с затопленной квартирой многодетной семьи. Фото: ОНФ по Кировской области.

Государственная жилищная инспекция Кировской области отреагировала на ситуацию в доме на улице Орджоникидзе в Нововятске, где многодетная семья больше года живет в антисанитарных условиях из-за протекающей канализации. В квартире воспитываются пятеро детей, ожидается рождение шестого, но из-за постоянных подтоплений санузел пришел в аварийное состояние: пол просел, унитаз накренился, стены покрылись темным налетом, появились сырость и насекомые.

Жильцы обращались в управляющую компанию, но безрезультатно. После вмешательства Народного фронта представители УК выезжали на место, но ремонт так и не сделали, и общественники направили обращение в прокуратуру. Теперь ГЖИ сообщила, что 1 июля проведет проверку в отношении УК ООО «Новый город» и по ее результатам примет меры для устранения нарушений.