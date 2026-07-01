Паводок не повлиял на качество воды в Кирове

Качество воды в Кирове остается под контролем. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В МУП «Водоканал» сообщили, что специалисты продолжают в усиленном режиме контролировать все этапы водоподготовки. Качество холодной воды, которая поступает в дома кировчан, проверяют ежедневно и ежечасно - такой режим действует с весеннего половодья и сохраняется до сих пор. На предприятии подчеркнули, что паводковая ситуация никак не сказалась на качестве подаваемой воды, все показатели находятся под постоянным наблюдением.

Напомним, ранее в Кировской области из-за резкого подъема уровня воды в Каме осложнилась обстановка в Афанасьевском округе – за сутки уровень вырос на 68 сантиметров до 403, из-за чего закрыли понтонные мосты у деревни Светлаковы и поселка Камский, а на трассе Афанасьево - граница Верхнекамского района частично разрушился трубопереезд через реку Шумша.