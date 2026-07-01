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НовостиПроисшествия1 июля 2026 10:10

Директор предприятия из Опаринского района скрыл от налоговой более 6 млн рублей

Дело направили в суд для рассмотрения
Мария КУЗНЕЦОВА
Имущество фигуранта арестовали.

Имущество фигуранта арестовали.

Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает СУ СК России по Кировской области, специалисты завершили расследование дела в отношении руководителя предприятия из Опаринского района, которое производит химические вещества.

В период с октября 2023 года по июль 2024 года мужчина производил расчеты со своими контрагентами и таким образом скрыл от налоговой более 6,6 млн рублей.

Его обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя).

Специалисты арестовали имущество фигуранта. Свою вину он не признал. Дело направили в суд.