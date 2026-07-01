В Подосиновском районе мужчина проник в чужую квартиру и украл 7 аккумуляторов

Подозреваемый знал, что в квартире никого не было. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает УМВД России по Кировской области, к сотрудникам обратился житель поселка Пинюг. Пока он находился в другом городе, кто-то украл из его квартиры 7 аккумуляторов. Их общая стоимость составила 100 тысяч рублей.

Специалисты нашли и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 2004 года рождения. Гражданин знал о том, что в квартире никого не было, взломал дверь и проник внутрь.

Мужчина вынес 7 аккумуляторов и спрятал их в кустах рядом с домом потерпевшего, а позже вернулся на автомобиле и забрал их к себе домой. Подозреваемый планировал продать украденное, но не успел. Сотрудники изъяли похищенные аккумуляторы.

На данный момент специалисты возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) и расследуют его.