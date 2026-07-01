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НовостиПроисшествия1 июля 2026 9:30

Мошенники украли у жительницы Кикнурского района более 100 тысяч рублей

Дропперы проживают в Новосибирской и Курганской областях
Мария КУЗНЕЦОВА
Специалисты потребовали взыскать со злоумышленников всю похищенную сумму.

Специалисты потребовали взыскать со злоумышленников всю похищенную сумму.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает прокуратура Кировской области, во время проверки сотрудники обнаружили, что мошенники обманули 50-летнюю жительницу Кикнурского района и украли у нее 102 тысячи рублей.

Специалисты возбудили уголовное дело по 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и выяснили, что деньги перечислили на расчетные счета подставных лиц. Дропперы проживают в Новосибирской и Курганской областях.

Прокурор через суд потребовал взыскать со злоумышленников всю похищенную сумму, а также проценты за использование чужих денег. На данный момент один иск уже удовлетворили, а другой еще рассматривают.