В Кирове ищут 14-летнего Владислава Малышева

Фото: отряд по розыску несовершеннолетних «Первый»

В Кирове разыскивают 14-летнего Владислава Малышева, который ушел из дома днем 30 июня и до сих пор не вернулся. По данным поискового отряда «Первый», его в последний раз видели около 13 часов в Ленинском районе.

Приметы подростка: на вид 14-15 лет, рост 168 сантиметров, спортивное телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза.

В день пропажи он был одет в серо-черные джинсовые шорты, черную спортивную кофту с капюшоном и черные кроссовки, при себе у него был черный школьный рюкзак.

Всех, кто знает о его местонахождении, просят сообщить инфоргу поиска Ольге Владимировне по телефону 8 (953) 685-27-23 или в полицию по номерам 02 или 102.