В Слободском районе водителя погрузчика будут судить за гибель мужчины

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Слободском районе 51-летнего местного жителя обвиняют в причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, вечером 6 мая в пгт. Вахруши обнаружили тело мужчины. Причиной его смерти стала открытая черепно-мозговая травма. Выяснилось, что мужчина скончался из-за неосторожных действий водителя погрузчика. Он ударил ковшом по заднему борту самосвала. В это время там находился потерпевший.

Было возбуждено уголовное дело. Фигурант признал свою вину.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.