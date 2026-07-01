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НовостиПроисшествия1 июля 2026 8:00

В Слободском районе водителя погрузчика будут судить за гибель мужчины

В Кировской области водитель погрузчика пойдет под суд за гибель человека
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба Следственного комитета

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Слободском районе 51-летнего местного жителя обвиняют в причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, вечером 6 мая в пгт. Вахруши обнаружили тело мужчины. Причиной его смерти стала открытая черепно-мозговая травма. Выяснилось, что мужчина скончался из-за неосторожных действий водителя погрузчика. Он ударил ковшом по заднему борту самосвала. В это время там находился потерпевший.

Было возбуждено уголовное дело. Фигурант признал свою вину.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.