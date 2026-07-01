Соколов: Кировская область становится привлекательной для молодежи

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что регион становится привлекательным для молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

На оперативном совещании Соколов рассказал о начале приемной кампании в профессиональных образовательных организациях. Абитуриенты могут поступить в 36 государственных и 10 частных учреждений СПО. Кроме того, по программам среднего профессионального образования людей обучают семь вузов.

Соколов отметил, что выпускники школ подают документы в колледжи и техникумы Кировской области.

«Эта ситуация нас радует. За последние годы мы значительно изменили систему среднего профессионального образования», – сказал руководитель региона.

По его словам, количество бюджетных мест увеличили. В систему образования внедрили новые профессии, которые востребованы у работодателей. В учреждения обновили материально-техническую базу. Кроме того, Кировская область участвует в проекте «Профессионалитет». Его реализуют в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

«Видим интерес к системе СПО со стороны бизнеса. Это хорошие инвестиции. Сейчас главный ресурс — это кадры. Правильный ход создавать себе систему подготовки кадров. Все это вместе с преобразованием городской среды, созданием мест, привлекающих молодежь, дает результат», — отметил Соколов.

Доля выпускников 9 классов, поступающих в колледжи, ежегодно растет. Если в 2023 году их было 46%, то в этом году туда планируют поступить уже 52,5%. Количество студентов из других регионов выросло почти в 2 раза с 8 до 15% от общего числа бюджетных мест в учреждениях СПО области. В регион приезжают учиться ребята из Москвы и Санкт-Петербурга, Нижегородской и Свердловской областей, Удмуртской Республики и Республика Коми, Пермского края и других регионов.

«Важно, чтобы эти ребята после выпуска оставались у нас. Здесь наблюдается положительная динамика. Количество молодежи, уезжающей из региона, ежегодно снижается. Это говорит о том, что область становится привлекательным местом для жизни молодежи, создания семей и профессионального развития», – подчеркнул губернатор.