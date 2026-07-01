Отток выпускников из Кировской области снизился на 9% с 2022 года

В Кировской области уменьшилось число выпускников, уезжающих после учебы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области продолжает снижаться число выпускников, которые после окончания учебы покидают регион. Такую тенденцию обсудили на еженедельном оперативном совещании под руководством губернатора Александра Соколова.

По словам заместителя председателя правительства региона Светланы Шумайловой, наиболее заметные изменения наблюдаются с 2022 года. Согласно данным Роструда и министерства образования Кировской области, за это время количество выпускников учреждений среднего профессионального образования, уезжающих в другие регионы, сократилось на 9%. Среди выпускников вузов снижение составило 12%.

В правительстве отметили, что именно система среднего профессионального образования сегодня остается главным источником кадров для предприятий региона. Сохранить молодых специалистов помогает развитие колледжей, обновление их материально-технической базы, повышение качества подготовки и увеличение доли практических занятий. Благодаря этому выпускники быстрее находят работу и успешнее адаптируются на местных предприятиях.

Еще одним фактором, влияющим на решение молодежи остаться в регионе, стало улучшение качества городской среды. Власти считают, что благоустройство общественных пространств, создание новых мест для отдыха и развитие молодежной инфраструктуры делают Кировскую область более привлекательной для жизни.

По информации, озвученной на совещании, влияние таких проектов уже подтверждается исследованиями. Так, 1 866 выпускников, что составляет примерно каждого десятого из числа оставшихся работать и жить в регионе, приняли решение не уезжать именно благодаря благоустройству территорий и созданию комфортной городской среды.