В июле в Кировской области осадков выпадет на 20-30% больше нормы

В начале июля в регионе ожидается кратковременное потепление, затем похолодание. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В июле Кировская область окажется во власти циклонической ложбины. Согласно расчетам модели CFSv2, количество осадков в регионе превысит климатическую норму на 20-30 процентов, что означает более частое прохождение циклонов, увеличение числа дождливых дней и высокую влажность воздуха.

В начале июля, по данным метеорологов-любителей, ожидается кратковременное потепление, которое может продлиться около недели, но затем регион вновь попадет в «холодную яму», так как в европейскую часть России спустится зона пониженного давления с прохладной и сырой погодой.

Сейчас Кировская область находится в центре синей зоны - области пониженного геопотенциала, что говорит о циклонической активности. Над Европой, напротив, формируется мощный антициклон, который принесет жару во Францию, а в Сибири также установится жаркая погода.

Авторы канала отмечают, что такая «температурная противофаза» может сохраняться почти до второй декады августа, но это требует подтверждения.