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НовостиОбщество1 июля 2026 5:46

Городской пляж в Кирово-Чепецке откроют 1 июля

Пляж в Кирово-Чепецке обработали от клещей и грызунов
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Из-за дождей территория пляжа в Кирово-Чепецке пока подтоплена, но открытие состоится.

Из-за дождей территория пляжа в Кирово-Чепецке пока подтоплена, но открытие состоится.

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Кирово-Чепецка сообщила, что городской пляж прошел проверку Роспотребнадзора и признан соответствующим санитарно-эпидемиологическим нормам.

Перед открытием территорию обработали от клещей и грызунов, дно реки проверили и очистили от мусора. Подрядчик установил информационный стенд, урны и контейнер для мусора, закрепил боновые ограждения, покрасил солнцезащитные навесы и кабинки для переодевания. Открытие запланировано на 1 июля.

Однако из-за дождей территория пляжа пока остается подтопленной, а вода еще не прогрелась до комфортной температуры, но при хорошей погоде, которую синоптики обещают в ближайшие дни, вода прогреется быстро.