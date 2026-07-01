Городской пляж в Кирово-Чепецке откроют 1 июля

Из-за дождей территория пляжа в Кирово-Чепецке пока подтоплена, но открытие состоится. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Кирово-Чепецка сообщила, что городской пляж прошел проверку Роспотребнадзора и признан соответствующим санитарно-эпидемиологическим нормам.

Перед открытием территорию обработали от клещей и грызунов, дно реки проверили и очистили от мусора. Подрядчик установил информационный стенд, урны и контейнер для мусора, закрепил боновые ограждения, покрасил солнцезащитные навесы и кабинки для переодевания. Открытие запланировано на 1 июля.

Однако из-за дождей территория пляжа пока остается подтопленной, а вода еще не прогрелась до комфортной температуры, но при хорошей погоде, которую синоптики обещают в ближайшие дни, вода прогреется быстро.