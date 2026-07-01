Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил разработать план развития Куменского округа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Соколов провел оперативное совещание, на котором, в частности, подвел итоги рабочей поездки в Куменский округ. По его словам, это наиболее успешный аграрный муниципалитет. Губернатор назвал Куменский округ настоящим щитом продовольственной безопасности.

«Люди трудятся, получают достойную заработную плату, есть качественное аграрное образование, Кумеснкий аграрный техникум – кузница кадров для наших сельскохозяйственных предприятий», – рассказал Соколов.

По его словам, в округе развивается социальная сфера. В качестве примера кировский губернатор привел физкультурно-оздоровительный комплекс в Куменах. Руководитель региона убежден, что такой опыт могут использовать все муниципалитеты. Соколов рассказал, что на объекте занимаются как дети, так и взрослые. План занятий в ФОКе расписан на весь день.

Соколов отметил, что пример Куменского округа показывает: жизнь на селе может быть интересной, насыщенной, счастливой. Губернатор поставил ряд задач по развитию муниципалитета.

«Озвучу несколько поручений главе Ивану Николаевичу Шемпелеву. Первое: разработать план развития района, обеспечить его защиту и утверждение. У нас такие планы разрабатываются в муниципалитетах, прошу министерство экономического развития оказать содействие. Второе: составить план ремонта дорог в Куменском округе и определить очередность проведения работ с учетом приоритетности. Должна быть хорошая дорожная сеть, прошу Минтранс подключиться к этой работе», – сказал Соколов.