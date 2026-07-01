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НовостиОбщество1 июля 2026 4:32

Соколов поручил благоустроить центральную часть Зуевки в 2027 году

План согласуют с жителями
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В 2027 году планируют благоустроить центральную часть Зуевки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

На оперативном совещании губернатор Александр Соколов подвел итоги рабочей поездки в Зуевский район и Фаленский округ. Руководитель региона напомнил, что в этих муниципалитетах произошло подтопление. Там оказалось поврежденным дорожного полотна. Соколов заверил, что власти Кировской области оказывают жителям необходимую помощь. Движение на подтопленных участках оперативно восстановили.

В ходе рабочей поездки губернатор попросил главу Зуевского района Андрея Родыгина разработать план благоустройства города. По словам главы региона, проект необходимо согласовать с жителями.

«Нужно в следующем году сделать центральную часть Зуевки. Там неухожено», – сказал Соколов.

Губернатор поручил снести расселенные дома, а также ввести в оборот землю. По его словам, участки необходимо использовать для социальных, культурных и спортивных проектов.

«Очень много домов, которые требуют ремонта. Нужно помочь району», – добавил Соколов.