В Кильмезском районе трагически завершились поиски 44-летнего мужчины

В Кировской области нашли мертвым пропавшего 44-летнего мужчину Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кильмезском районе нашли мертвым пропавшего мужчину 1981 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Как сообщалось ранее, 44-летний мужчина – житель деревни Малая Кильмезь. Он пропал в пятницу, 26 июня. С тех пор местонахождение мужчины оставалось неизвестным.

Позднее стало известно, что жителя Кировской области нашли. Уточняется, что он мертв. О причинах смерти мужчины не сообщается.

«Приносим соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении.

Официальных комментариев по поводу случившегося на данный момент нет.