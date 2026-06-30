В Кильмезском районе трагически завершились поиски 44-летнего мужчины

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Кильмезском районе нашли мертвым пропавшего мужчину 1981 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».
Как сообщалось ранее, 44-летний мужчина – житель деревни Малая Кильмезь. Он пропал в пятницу, 26 июня. С тех пор местонахождение мужчины оставалось неизвестным.
Позднее стало известно, что жителя Кировской области нашли. Уточняется, что он мертв. О причинах смерти мужчины не сообщается.
«Приносим соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении.
Официальных комментариев по поводу случившегося на данный момент нет.